Barrio Del Este en concert au Pan Piper Pan Piper Paris Paris, samedi 27 avril 2024.

Le samedi 27 avril 2024

de 19h30 à 22h30

.Tout public. payant

16 euros.

Barrio Del Este vous donne rendez-vous le samedi 27 avril 2024 à 19h30 au Pan Piper !

Barrio Del Este est une formation de « son », la musique cubaine que le Buena Vista Social Club a fait connaitre internationalement.

En vingt années d’existence et de concerts, le groupe s’est forgé son identité musicale et fête au Pan Piper la sortie d’un album de 8 titres originaux de « musique cubaine made in France ».

Le premier single « La Rosa Engañosa » a été remarqué par Roberto Burgos (Radio Latina).

La musique cubaine a le pouvoir magique de rassembler ; c’est pour ça que les musiciens du Barrio l’aiment !

Line-up :

Sidi-Mohammed Ghermaoui : chant

Sofia Guerreiro : chant

Léa Molina : flûte

Yannick Lassalle : tres cubain

Victor Gasq : guitare

François Biscaye : basse

Makhlouf Koukou : bongos

Adel Khababa : congas

**** Informations complémentaires ****

Style musical : Musique cubaine

Concert debout

Pan Piper Paris 4 Impasse Lamier 75011

Métro -> 2 : Philippe Auguste (Paris) (105m)

Bus -> 71 : Philippe Auguste (Paris) (105m)

Vélib -> Charonne – Pierre Bayle (131.33m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://pan-piper.com/live/events/barrio-del-este/ https://www.facebook.com/events/359849276891951/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A274697495651230%7D%7D]%22%7D https://www.facebook.com/events/359849276891951/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A274697495651230%7D%7D]%22%7D https://web.digitick.com/barrio-del-este-concert-le-pan-piper-paris-27-avril-2024-css5-panpiper-pg101-ri10284849.html

Barrio Del Este