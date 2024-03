Au fil de l’ombre – Danse butô • Moyu Zhang, danse et Michèle Savary, violon Théâtre Mandapa Paris, samedi 27 avril 2024.

Création d'une rencontre pleine de sensibilité, musique et danse se mêlent en arabesques subtiles et imagées…

https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.centre-mandapa.fr/event-details/au-fil-de-lombre

“La forme est une émanation de rêve, dans l’ombre de la rencontre où les sons résonnent en nos corps, s’élève une danse qui s’accompagne de nos intuitions pour, peu à peu donner à la forme, le miroir de cette harmonie qui sous-tend le monde.”

Moyu Zhang, également peintre, exposera quelques-unes de ses toiles à cette occasion.

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

lemandapa@gmail.com 01 45 89 99 00