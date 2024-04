Au fil de l’ombre – Danse butô • Moyu Zhang, danse et Michèle Savary, violon Théâtre Mandapa Paris, samedi 27 avril 2024.

Au fil de l’ombre – Danse butô • Moyu Zhang, danse et Michèle Savary, violon Création d’une rencontre pleine de sensibilité, musique et danse se mêlent en arabesques subtiles et imagées… Samedi 27 avril, 20h30 Théâtre Mandapa Plein tarif 16 EUR

Tarif réduit 12 EUR

Moins de 15 ans 8 EUR

“La forme est une émanation de rêve, dans l’ombre de la rencontre où les sons résonnent en nos corps, s’élève une danse qui s’accompagne de nos intuitions pour, peu à peu donner à la forme, le miroir de cette harmonie qui sous-tend le monde.”

Moyu Zhang, également peintre, exposera quelques-unes de ses toiles à cette occasion.

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Île-de-France 01 45 89 99 00 https://www.centre-mandapa.fr/ le Théâtre Mandapa accueille des spectacles de danse, des concerts et des pièces de théâtre.

C’est aussi un lieu de création et de résidence artistiques.

danse butô