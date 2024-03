Really Big Really Big Clever • Panique • Immatures / Supersonic (Free entry) SUPERSONIC Paris, samedi 27 avril 2024.

Le samedi 27 avril 2024

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

Cette soirée plaira aux fans de… Nirvana, Slaves & Millitarie Gun

REALLY BIG REALLY CLEVER (22h30)

(Punk rock – Brighton, UK)

Big and clever band from Brighton, UK. Debut album to be released in 2023.

FFO / Si vous aimez : Gender Roles

PANIQUE (21h30)

(Pop punk – Paris, FR)

Trio pop/punk rock de Normandie, Mayenne et Alsace.

FFO / Si vous aimez : Tigers Jaw

IMMATURES (20h30)

(Punk rock – Paris, FR)

Résolument punk rock, IMMATURES évite d’imiter lourdement ses grands frères de Justine et Guerilla, et assume ses influences rock français, du Miossec dans le chant, de la poésie écorchée dans les textes.

FFO / Si vous aimez : Miossec, Deportivo

———————————

Samedi 27 Avril 2024

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

———————————

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/6Apbbl1qQ https://fb.me/e/6Apbbl1qQ

