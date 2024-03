Apéro Polar : Polar et Histoire Bibliothèque Parmentier Paris, samedi 27 avril 2024.

Le samedi 27 avril 2024

de 18h15 à 20h15

.Public adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 116 ans. gratuit

Lors de son prochain Apéro Polar, la bibliothèque Parmentier est heureuse de vous inviter à venir à la rencontre de Jean-Christophe Portes.

Venez découvrir les univers sombres de ses polars historiques qui nous racontent deux périodes troubles de l’histoire de France.

Né en 1966 à Rueil-Malmaison, Jean-Christophe Portes entame des

études à l’Ecole Nationale de Arts Décoratifs, avant de se tourner vers

le journalisme. Il a réalisé une trentaine de documentaires

d’investigation, de société ou d’histoire pour les principales chaînes

de télévision.

Lancées en 2015, les « enquêtes de Victor Dauterive » connaissent un

succès grandissant. Elles mettent en scène un jeune officier de

gendarmerie sous la Révolution. La série compte aujourd’hui quatre

épisodes : « L’affaire des corps sans tête », « L’affaire de l’homme à

l’escarpin » (prix polar Saint-Maur en poche 2018), « La disparue de

Saint-Maur » et « L’espion des Tuileries » (sélection pour prix « Noir

historique » 2019 des Rendez-Vous de l’Histoire de Blois).

Cette plongée dans la Révolution française renouvelle les codes du

genre alliant le thriller, la tragédie historique minutieusement

reconstituée, et l’évolution personnelle du héros et de son entourage.

Elle mêle les personnages de fiction et historiques dans cette période

encore peu exploitée par la fiction sur la durée.

En 2018, il propose une plongée inédite dans les pas des experts

criminels de la gendarmerie de l’IRCGN « Les experts du crime ».

En 2023, il débute une nouvelle série qui se passe cette fois sous l’occupation.

Bibliothèque Parmentier 20 bis avenue Parmentier 75011

Contact : +33155283015 bibliotheque.parmentier@paris.fr

