PABLO MURGIER QUARTET Le Baiser Salé Paris, samedi 27 avril 2024.

Le samedi 27 avril 2024

de 19h30 à 21h30

de 21h30 à 23h00

.Public adultes. payant Tarif réduit (web) : 10 EUR

Tarif sur place : 28 EUR

Tarif web : 25 EUR

Issu d’une génération qui évolue volontiers à la croisée des genres le piano de Pablo Murgier nous invite à découvrir une musique fraiche, puissante et sensible.

Le Pablo Murgier Ensemble, créé en 2017 à Buenos Aires et basé actuellement à Paris, est un quartet de jazz qui part à la rencontre du tango contemporain. Le groupe a été déclaré lauréat du First World of Tango Orchestras à Buenos Aires et nommé pour les Premios Gardel en tant que Meilleur Nouvel Artiste en 2018.

Avec son répertoire de compositions originales, l’Ensemble nous invite à un voyage musical sans frontières avec son univers sonore unique et intime.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001

