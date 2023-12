Slum Village New Morning Paris, 27 avril 2024, Paris.

Le samedi 27 avril 2024

de 19h00 à 22h00

.Tout public. payant Tarif New Morning : 31.90 EUR

Groupe culte de la scène hip-hop underground de Détroit créé en 1996, Slum Village s’est distingué par une approche de la musique, intégrant dans ses titres des samples de jazz, de funk et de soul.

Emergent des quartiers difficiles de Detroit, Slum Village portait le flambeau du hip-hop old-school, funk et soul des pionniers du genre tels que A Tribe Called Quest, De La Soul et The Pharcyce. À l’origine composé des rappeurs Baatin, T3, et du producteur J Dilla, le groupe a fait ses débuts au début des années 90 sous le nom de Ssenepod, changeant plus tard leur nom pour SlumVillage avec la sortie de leur premier album, Fan-Tas-Tic, Vol. 1, en 1997. Tout au long de près d’une douzaine d’albums, Slum Village a connu son plus grand succès avec l’album Trinity (Past, Present and Future) en 2002, atteignant le sommet du Hot 100 en 2004 avec le single « Selfish », en collaboration avec Kanye West et John Legend. Leur composition a connu des changements significatifs au fil des décennies, notamment avec les décès de J Dilla en 2006 et de Baatin en 2009, et Slum Village est devenu un duo dans les années 2010, composé de T3 et du producteur Young RJ.

En 2019, le groupe a sorti une série prolifique de projets, commençant par The Source. Cet album atmosphérique comprenait des invités tels que Madlib, BJ The Chicago Kid et Dilla. Deux efforts instrumentaux rétro avec Abstract Orchestra – Fantastic 2020, Vol. 1 et Vol. 2 – ont complété le reste de l’année.

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

Contact : https://www.newmorning.com/ https://www.facebook.com/events/1110705280302383/

