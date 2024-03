« REWIND, LA LIMPROST » Théâtre Scarron Le Mans, dimanche 3 mars 2024.

Dans la salle, le public. Sur scène, les comédiens. Jusqu’ici tout va bien. Et puis le spectacle commence… par la fin ! Les jeux sont faits, le jeu se fait. Avec la complicité des spectateurs devenus metteurs en scène, les comédiens improvisent alors 1h15 de spectacle. Ils vont remonter le fil du temps et tenter de comprendre comment l’histoire en est arrivée… à cette fin. Bref, au début on recule, mais finalement on avance. D’ailleurs, dans la vie, si tout commençait par la fin…on la comprendrait dès le début. Un concept original de La Limprost pour que l’histoire s’écrive devant vous et avec vous ! Théâtre d’improvisation Tout public. Tous les 1ers dimanches du mois à 16h30 Dimanche 3 mars Dimanche 7 avril Dimanche 5 mai . Payant (10€ plein tarif 5€ tarif réduit). Réservations par mail à limprost@gmail.com ou au 06 61 32 21 24. 10 10 EUR.

Début : 2024-03-03 16:30:00

fin : 2024-03-03

Théâtre Scarron 8 Place des Jacobins

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

