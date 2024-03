FÊTE DE LA NATURE Saint-Léonard-des-Bois, dimanche 19 mai 2024.

FÊTE DE LA NATURE Saint-Léonard-des-Bois Sarthe

Le dimanche 19 mai 2024 (Pentecôte), Le Bio s’invite à St Léo et la nature est à la fête à Saint-Léonard-des-Bois des randonnées à la découverte des plantes sauvages comestibles ou médicinales, un concert et des stands de sensibilisation à la protection de la nature.

Le dimanche 19 mai 2024 (Pentecôte), Le Bio s’invite à St Léo et la nature est à la fête à Saint-Léonard-des-Bois des randonnées à la découverte des plantes sauvages comestibles ou médicinales, un concert et des stands de sensibilisation à la protection de la nature.

Si vous aimez les démarches naturelles, le bio, cette fête est faite pour vous !

60 exposants, de la restauration bio, de la musique. Un bon dimanche en perspective !

Les démarches naturelles et biologiques seront une nouvelles fois à l’honneur. Comme lors des éditions précédentes, les plantes sauvages, comestibles et médicinales auront une place de choix avec Cyril et Flo Varone (Les plantes des Alpes Mancelles), Virginie Daniaud (Herbe au vent), Baptiste Rogue (Babaromates) et Béatrice Méra (la Tisane Lumineuse). Des balades cueillettes sont au programme ainsi que des dégustations sur les stands. Plus de cinquante exposants sont attendus.

Et pour finir le groupe de musique Songwritters sera en concert à partir de 16h45.

Et aussi, toute la journée marché bio et artisanal, restauration bio le midi, buvette, bar à thé, crêpes bio toute la journée, espace jeux en bois, nombreuses randonnées thématiques, atelier cuisine … et bien plus encore !

Organisé par Les Amis de Saint-Léonard http://www.lesamisdesaintleonard.org/ .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 10:00:00

fin : 2024-05-19 18:00:00

Aire de Loisirs des Boucles de la Sarthe

Saint-Léonard-des-Bois 72130 Sarthe Pays de la Loire

L’événement FÊTE DE LA NATURE Saint-Léonard-des-Bois a été mis à jour le 2024-03-07 par eSPRIT Pays de la Loire