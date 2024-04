LA VIE EST BELLE Le Blue Zinc Le Mans, vendredi 17 mai 2024.

Certains grandissent en cité d’autres en ville ou en campagne , Jason lui .. C’est un mélange des trois !

Son enfance en cité, en campagne puis en ville, sa famille pas toujours facile à assumer, ses potes pas toujours facile à gérer, sa coloc, ses galères avec les meufs, son rôle de parrain, son regard sur l’actu et même sa dent cassée, Jason nous raconte tout et n’épargne personne par soucis d’équité , dans un one man show à son image, drôle, insolent et touchant . 10 10 EUR.

Date et horaire :

Début : 2024-05-17 21:00:00

fin : 2024-05-17 22:30:00

Le Blue Zinc 97 Grande Rue

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

