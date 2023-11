OMMM Cri-Cri Plage Sablé-sur-Sarthe, 18 mai 2024, Sablé-sur-Sarthe.

Sablé-sur-Sarthe,Sarthe

Créé en 2008, OMMM aime repousser les limites de l’a cappella et se plonger dans les rythmes puissants..

2024-05-18 fin : 2024-05-18 . EUR.

Cri-Cri Plage

Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire



Created in 2008, OMMM likes to push the boundaries of a cappella and delve into powerful rhythms.

Formada en 2008, a OMMM le gusta traspasar los límites de la a cappella y adentrarse en ritmos potentes.

Die 2008 gegründete Band OMMM liebt es, die Grenzen des A-cappella-Gesangs zu erweitern und in kraftvolle Rhythmen einzutauchen.

