PIQUE NIQUE À LA CAVE AU DOMAINE DE CÉZIN (VIGNERONS INDÉPENDANTS) Rue de Cézin Marçon, dimanche 19 mai 2024.

Apportez votre panier-repas et nous nous occupons de l’animation et des vins

C’est une formidable occasion pour nous de partager notre passion de la viticulture et des vins des Coteaux du Loir et Jasnières.

Venez en famille, avec vos enfants, vos amis, et nous passerons, j’en suis sûr, un très bon moment.

A 10h00, une balade dans les vignes, cultivées en TERRA VITIS, nous mettra en appétit avec visite des bâtiments et du matériel…

Après l’apéritif, nous nous mettrons à table, à l’abri du soleil, et chacun tirera son repas de son sac. La bonne humeur sera au menu.

Bien entendu, nous vous servirons gracieusement les vins qui s’accordent le mieux à votre repas et nous mettrons à disposition un barbecue, des tables et des chaises.

Jeux de plein air pour petits et grands ;) .

Rue de Cézin Domaine de Cézin

Marçon 72340 Sarthe Pays de la Loire earl.francois.fresneau@orange.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 05:00:00

fin : 2024-05-19 18:00:00



