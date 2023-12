PULS’ART 8 Allée Leprince d’Ardenay Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-16 10:00:00

fin : 2024-05-20 19:00:00 . Le Puls’Art revient en 2024 et aura lieu en deux sessions de 15 artistes différents. session 1 du mercredi 8 au dimanche 12 mai

session 2 du jeudi 16 au lundi 20 mai Programme détaillé à venir… .

