Visite nocturne « Veillée d’un seigneur » Manoir de La Cour Asnières-sur-Vègre, samedi 18 mai 2024.

Visite nocturne « Veillée d’un seigneur » Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 20h00 Manoir de La Cour

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Vivez la soirée d’un seigneur du XIIIe siècle et appréhendez la vie quotidienne dans un manoir médiéval après complie (20h).

Manoir de La Cour 6 rue du Temple – 72430 Asnières-sur-Vègre Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire 02 43 95 17 12 https://www.lemanoirdelacour.fr/ https://www.facebook.com/manoirdelacour/;https://www.instagram.com/manoir_de_la_cour/ Ce monument du XIIIe siècle à l’architecture ambitieuse compte parmi les édifices civils non fortifiés de cette époque les mieux conservés de France.

Sa visite, interactive et ludique, vous dévoilera la vie des seigneurs d’Asnières au Moyen Âge, l’histoire du village et la restauration de ce bâtiment classé. Une sortie originale qui ravira les familles comme les passionnés d’histoire. Le Manoir de La Cour est au cœur du village d’Asnières-sur-Vègre, Petite Cité de Caractère en vallée de la Sarthe.

Il est situé à 15 minutes de Sablé-sur-Sarthe et à moins d’1h du Mans, d’Angers ou de Laval.

Le parking gratuit de la Marbrerie (rue St Hilaire) est à 150m du Manoir. A la sortie du parking, suivre le chemin indiqué pour arriver au Manoir en traversant le jardin des chanoines.

Le Manoir de la Cour possède la marque d’État « Tourisme et Handicap » et s’engage dans une démarche de qualité pour offrir une visite accessible à tous.

Une place de parking PMR se trouve à proximité immédiate du manoir, dans la cour du monument. Le manoir dispose d’une entrée de plain-pied avec un chemin accessible aux personnes en fauteuils. Un ascenseur permet l’accès au premier étage.

© Manoir de La Cour