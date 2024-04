Symphonie des nouveaux mondes Salle Jean Carmet Allonnes, vendredi 17 mai 2024.

Symphonie des nouveaux mondes Salle Jean Carmet Allonnes Sarthe

Quand l’orchestre symphonique rencontre le breakdance.

Quand l’orchestre symphonique rencontre le breakdance. Depuis plusieurs saisons, Divertimento associe le plus beau répertoire symphonique et la virtuosité des danses urbaines à travers des spectacles audacieux plébiscités par tous les publics. Alors que le breakdance devient cette année une discipline olympique, l’occasion était trop belle pour ne pas se lancer dans une nouvelle aventure en y associant l’énergie et l’imagination du chorégraphe Mourad Merzouki. Conception et direction Zahia Ziouani. Chorégraphe Mourad Merzouki. Danseurs compagnie Käfig. Réservation à la maison des arts. Email maisondesarts@ville-allonnes.fr 2 2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 20:00:00

fin : 2024-05-17 22:00:00

Salle Jean Carmet 5 Boulevard d’Anjou

Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire

L’événement Symphonie des nouveaux mondes Allonnes a été mis à jour le 2024-03-29 par eSPRIT Pays de la Loire