RENCONTRES RÉGIONALES DES ÉCOLES DE CIRQUE Chapiteau Mimulus Fresnay-sur-Sarthe, samedi 18 mai 2024.

Cette année, l’École de Cirque Mimulus accueille les Recontres Régionales des Écoles de Cirque !

Cette année, l’École de Cirque Mimulus à Fresnay-sur-Sarthe accueille les Rencontres Régionales des Écoles de Cirque !

À cette occasion, deux spectacles vont sont proposés

Samedi 18 mai à 20h30 « Plus Haut » de la Cie Barolosolo cirque intimiste et décalé (spectacle professionnel)

La Cie Barolosolo vous emmène dans un spectacle hommage au cirque de Calder. Ce spectacle met en scène des personnages loufoques et déglingués, magique et poétique, tendre et drôle pour offrir un moment à partager en famille.

Tarifs 8€ adultes / 5€ enfants et adhérents.

Dimanche 19 mai à 20h30 Spectacle des élèves de la Fédération Régionale des Écoles de Cirque

La FREC, c’est la Fédération Régionale des Écoles de Cirque. Les rencontres régionales, c’est l’occasion annuelle pour les élèves et leurs enseignants de se rencontrer le temps d’un week-end autour de leur passion commune. Le spectacle des élèves est l’opportunité pour les amateurs des 8 écoles de la FREC de monter sur scène et de défendre l’identité de son école de cirque. Du spectacle de haut niveau garanti !

Tarif unique 5€.

Réservations auprès de l’École de Cirque Mimulus au 06 12 69 84 51 ou sur HelloAsso. 5 5 EUR.

Chapiteau Mimulus Avenue de la Gare

Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire administration-mimulus@orange.fr

