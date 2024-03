Randonnée VTT et pédestres Courgenard, dimanche 19 mai 2024.

Randonnée VTT et pédestres Courgenard Sarthe

Organisé par le Comité des Fêtes de Courgenard. Randonnée pédestre 10,16 et 20 kms 4€/ad et 2€/enf moins de 12 ans. Randonnées VTT 28, 40 et 45 kms 6€/ad et 3€/enf moins de 12 ans .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 08:00:00

fin : 2024-05-19

Mairie

Courgenard 72320 Sarthe Pays de la Loire

L’événement Randonnée VTT et pédestres Courgenard a été mis à jour le 2024-03-19 par eSPRIT Pays de la Loire