OMMM Cri-Cri Plage Solesmes, 18 mai 2024, Solesmes.

OMMM Samedi 18 mai 2024, 20h30 Cri-Cri Plage Tarif plein : 13 € / Tarif réduit : 10 € / Tarif enfant : 8 €

Composée de quatre chanteurs, un human beatboxeur et un dubmaster, la formation s’amuse avec le mélange des voix, des styles et des sons. Après deux albums, de nombreux prix remportés et plusieurs tournées internationales, le groupe propose un nouveau répertoire pop en français, teinté de hip-hop, trip-hop et d’électro. Influencé par des artistes comme Bauchklang, Camille ou Bjork, leur répertoire se fraie un chemin dans de nombreux univers musicaux avec succès, tout en alliant créations originales et réarrangements à la sauce « Ommmesques ». En live, sons, souffles et voix s’harmonisent, englobent, voyagent et transportent le public dans une expérience 100% vocale. Une pépite à découvrir dans le cadre idyllique de Cri-Cri Plage !

Distribution

Avec Marion Cassel, Melody Linhart, Manon Iattoni chant Mathis Capiaux chant et kalimba, Svent beat box | Son Léo David

Cri-Cri Plage 72300 Solesmes Solesmes 72300 Sarthe Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-18T20:30:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

© Helge Krückeberg