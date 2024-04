Nuit Européenne des musées Muséotrain de Semur-en-vallon Semur-en-Vallon, samedi 18 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Le train qui partira à 20h de la gare de Semur en Vallon (72) vous emmènera à la gare du Muséotrain. Dans un premier temps, vous pourrez visiter les 800 m2 du Musée, puis 4 chanteurs bénévoles vous feront revivre pendant plus d’une heure les grand disparus (comme par exemple Brel, Joe dassin, Barbara et bien d’autres ….) Il sera alors l’heure de prendre le train de nuit pour revenir en gare de Semur en Vallon et trinquer ensemble.

Muséotrain de Semur-en-vallon 72390 Semur-en-vallon Semur-en-Vallon 72390 Sarthe Pays de la Loire À la Gare de Semur-en-Vallon se trouve de nombreux matériels restaurés ou tout simplement fabriqués de toute pièce par les bénévoles afin de vous embarquer dès votre arrivée dans le monde ferroviaire des années 30.

À votre arrivée dans le musée, vous retrouvez une trentaine de boutons à appuyer, des vidéos, des bandes sonores, des projections à lancer qui vont vous transporter dans le monde ferroviaire des années 1920 / 1930. Vous découvrirez le chemin de fer des Années folles, et plus particulièrement, l’univers de Paul Decauville, ingénieur, industriel et homme politique français de cette époque.

​ Un grand parking privé pouvant accueillir voitures, motos et cars est à votre disposition dès votre arrivée. Un parking vélo est disponible. N’hésitez pas à venir avec vos poussettes. Des emplacements sont prévus dans le train lors du voyage et le Muséotrain est entièrement accessible avec une poussette. Les chiens tenus en laisse sont acceptés dans le musée. Tout le site est entièrement accessible aux personnes en situation de handicap.

