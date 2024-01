NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES Malicorne-sur-Sarthe, samedi 18 mai 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 18:00:00

fin : 2024-05-18 22:00:00

Nuit européenne des musées

Visiter un Musée en soirée est une expérience magique !

Découvrez et voyagez avec le second volet de l’exposition Animaux d’ici & d’ailleurs pour lequel 5 céramistes contemporaines ont créé des animaux de contrées lointaines.

Des ateliers de modelage à l’aveugle, des courts documentaires animaliers et la présentation de l’exposition La Classe, l’Œuvre en partenariat avec l’école maternelle de Spay, sont également à retrouver !

Musée et animations en accès libre de 18h à 22h.

24 Rue Victor Hugo

Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire musee.malicorne@valleedelasarthe.fr



