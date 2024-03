5ème Festival « Lectures aux animaux » Saint-Rémy-du-Val, vendredi 17 mai 2024.

Durant trois jours, des lectures, des conférences dans le magnifique cadre du logis abbatial de Moullins.

Au programme de votre week-end

Vendredi 17 mai 2024

19h00 Ouverture des portes

19h30 Cocktail d’ouverture discours de bienvenue.

21h00 Lecture par Julie Debazac, Marie Adam, Xavier Simonin et Jean-Paul Bordes

Zoologiques d’Éric Chevillard

Crabes, punaises, hérissons, orang-outans, tortues font partie de la panoplie littéraire d’Éric Chevillard. Dans Zoologiques , dix-huit cages, comme autant de scènes, et dans chacune un couple d’une espèce différente évoque de banales questions de séduction, de territoire ou de mort… Plongée aussi indiscrète que nécessaire au cœur du zoo, ces dialogues animaux révèlent autant qu’ils auscultent nous voici scrutés par un verbe bien vicieux mais plein humour.

Samedi 18 mai 2024

16h00 Ouverture des portes

Atelier poterie avec Luc Noël

17h00 Lecture de Xavier Simonin

Souvenirs entomologiques de Jean-Henri Fabre

Traduits en treize langues, diffusé à plusieurs millions d’exemplaires Les Souvenirs entomologiques sont une œuvre à part, tant littéraire que scientifique. Né en 1823, J.-H. Fabre ne fut pas seulement un scientifique rigoureux, mais aussi poète, artiste et philosophe. Ses observations sur les insectes deviennent, sous sa plume, des récit captivants et magistralement écrits.

18h30 Rencontre avec Benoit Grison, Yeti, monstre du loch Ness, calmar géant et autres bêtes mystérieuses…

19h30 Partage autour du foodtruck.

21h00 Lecture de Julie Debazac

Le dernier des siens (Extraits) de Sybille Grimbert

1835. Gus, un jeune zoologiste, est envoyé par le musée d’histoire naturelle de Lille pour étudier la faune du nord de l’Europe. Lors d’une traversée, il assiste au massacre d’une colonie de grands pingouins et sauve l’un d’eux. Il le ramène chez lui aux Orcades et le nomme Prosp. Sans le savoir, Gus vient de récupérer le dernier spécimen sur terre de l’oiseau. Une relation bouleversante s’instaure entre l’homme et l’animal. Le Dernier des siens est un grand roman d’aventures autant qu’un bouleversant plaidoyer pour la sauvegarde de la biodiversité.

Dimanche 19 mai 2024

14h00 Ouverture des portes

Atelier pour nos plus jeunes festivaliers

15ho0 Lecture par Marie Adam

La rencontre d’Allan W.Eckert

Par un jour orageux de 1870, Ben, un petit garçon un peu sauvage, se perd dans la prairie américaine où ses parents ont installé leur ferme. Surpris par la tempête, il se glisse dans un terrier où vit une mère blaireau. De la rencontre de ces deux êtres solitaires naît une extraordinaire aventure. Un livre recommandé par l’Éducation nationale

16h30 Conférence de Agatha Lievin-Bazin, et tout ce que vous croyez savoir sur les animaux et qui est faux ! Une conférence pour les grands et les petits !

18h00 Lecture par Julie Debazac, Marie Adam, Xavier Simonin et Jean-Paul Bordes

Cabot-Caboche de Daniel Pennac

C’est l’histoire d’un chien pas très beau qui décide de se trouver des maîtres, des vrais, capables de l’aimer et de s’occuper de lui. A la fourrière, il rencontre Pomme, une petite fille assez capricieuse, une vraie cabocharde. Lequel des deux apprivoisera l‘autre ?

Tarifs lecture seule 10€ ; pass journée 17€ ; pass 3 jours 40€ ; gratuit pour les moins de 16 ans

Billetterie au 06 16 86 59 74 10 10 EUR.

