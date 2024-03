MESPARROW+INEIGE Les Saulnières Le Mans, jeudi 16 mai 2024.

MESPARROW+INEIGE Les Saulnières Le Mans Sarthe

MESPARROW+INEIGE

SUPERFORMA présente MESPARROW+INEIGE

?????????????????? · ?????????????? ??????

Poésie de l’intime, danse des corps et des machines, Mesparrow sort son quatrième album, L’essence vagabonde. Elle y boucle sa voix pour devenir, à elle seule, un choeur de femmes.

Marion Gaume nous emmène dans une aventure sensible et introspective de 11 titres, qui reflète la quête de son essence. Une recherche qui l’amène notamment à faire cohabiter de manière naturelle, l’anglais avec sa langue maternelle. Mesparrow assume ses multiples facettes, qui se révèlent sur des titres comme Infinite , Open up ou encore Stronger . Simon Carbonnel, alias Aune, apporte dès la composition, sa recherche de textures aux sonorités électroniques contemporaines, avec ses synthétiseurs analogiques, samplers et boîtes à rythmes. Cet amoureux des machines crée une atmosphère qui sublime les images véhiculées par les textes, façonnant ainsi notre expérience sensorielle. David Chalmin en affine les contours.

???????????? · ??????

Planète voisine de celle de Klô Pelgag dans la galaxie Björk, la pop d’Ineige est habitée. Les premiers signes de vie captés en 2019 depuis un petit cirque sont devenus un intense festival où humains, aliens et autres créatures mythologiques dansent furieusement. Au gré des aurores boréales, l’objet céleste se transforme passant du plus apaisant des bleus à un rouge volcanique. Visa accordé à toutes celles et ceux ont la tête dans les nuages. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-16 20:30:00

fin : 2024-05-16

Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

L’événement MESPARROW+INEIGE Le Mans a été mis à jour le 2024-03-13 par eSPRIT Pays de la Loire