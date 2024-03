La galerie égyptienne Musée de Tessé Le Mans, samedi 18 mai 2024.

La galerie égyptienne Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 18h15, 19h00, 20h45, 21h15, 22h15, 22h45 Musée de Tessé accès libre – sans inscription

Début : 2024-05-18T18:15:00+02:00 – 2024-05-18T18:45:00+02:00

Fin : 2024-05-18T22:45:00+02:00 – 2024-05-18T23:15:00+02:00

Découverte de la civilisation égyptienne à travers de courtes conférences sur la momification, la mythologie et les hiéroglyphes.

Musée de Tessé 2, avenue de Paderborn, 72100 Le Mans Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire 0243473851 http://www.lemans.fr/musees Le Musée de Tessé est installé dans l’ancien évêché construit en 1848 sur l’emplacement de l’Hôtel de la famille de Tessé, dont les collections forment une partie du fonds ancien du musée.

Peintures et sculptures du XIVe au XXe siècle mettent en lumière quelques-uns des grands courants stylistiques de l’art occidental : Primitifs italiens, peintres caravagesques et classiques français du XVIIe, sculptures en terre cuite du Maine, peintres flamands et hollandais, paysages et peintures d’histoire au XIXe, portraits des XIXe et XXe siècles.

Une place particulière est faite à la série du Roman comique, commandée vers 1720 par le Maréchal de Tessé à Pierre-Denis Martin pour son château de Vernie.

Dans un espace unique en France consacré à l’Egypte ancienne, le musée de Tessé présente également les reconstitutions grandeur nature des tombes de la reine Nefertari, grande épouse royale du pharaon Ramsès II (v. 1250 av. J.-C.) et de Sennefer, gouverneur de Thèbes sous Aménophis II (v. 1420 av. J.-C.). Ces ensembles sont issus d’un don de la Fondation Kodak-Pathé en 1988.

