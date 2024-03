Que les vents te mènent ! Théâtre Sébastopol Lille, mardi 9 avril 2024.

Que les vents te mènent ! Music’All EDHEC présente sa nouvelle comédie musicale 100% originale : Que les vents te mènent ! 9 et 10 avril Théâtre Sébastopol

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-09T20:00:00+02:00 – 2024-04-09T22:30:00+02:00

Fin : 2024-04-10T20:00:00+02:00 – 2024-04-10T22:30:00+02:00

Cette année encore l’association solidaire étudiante Music’All EDHEC vient vous présenter sa nouvelle comédie musicale originale : Que les vents te mènent !

Scénario, costumes, décors, chorégraphie, mise en scène… tout est réalisé par les 70 membres de l’association, pour un spectacle de qualité semi-professionnelle ! C’est un superbe spectacle à venir voir en famille ou entre amis !

« Quelque part au milieu de l’océan, un peuple vit en autarcie depuis des siècles. Rien ne semble pouvoir perturber la quiétude de ce village bercé par les embruns… sauf peut-être cet homme, qui rentre d’une expédition avec de mauvaises nouvelles.

Le vent tourne et les conséquences s’annoncent dramatiques…

Que lui est-il arrivé ?

Peut-on réécrire un destin ?

Comment triompher quand tout est déjà perdu ? »

️ Théâtre Sébastopol:

Bande annonce : https://youtu.be/5X-iN4YAKQI?feature=shared

Music’All EDHEC