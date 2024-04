Gretel et Hansel par La Manivelle Théâtre Boîte À Musiques Wattrelos, mercredi 5 juin 2024.

Gretel et Hansel par La Manivelle Théâtre Dans le cadre de « Place ô Mômes » Mercredi 5 juin, 15h00 Boîte À Musiques 2 € / gratuit pour les enfants

Début : 2024-06-05T15:00:00+02:00 – 2024-06-05T15:45:00+02:00

Fin : 2024-06-05T15:00:00+02:00 – 2024-06-05T15:45:00+02:00

Lecture / Musique (dès 6 ans – 45’). Texte de Suzanne Lebeau (Québec) – Editions Théâtrales Jeunesse

Mise en jeu François Gérard. Interprétation Anne-Sophie Goubet, Eric Desport et Antonin Vanneuville (musicien)

Dans cette relecture du célèbre conte des frères Grimm, l’autrice québécoise Suzanne Lebeau inverse l’ordre des prénoms… C’est un indice de son approche du thème des liens sœur-frère, car le texte se concentre sur cette relation mise à l’épreuve. Tout en s’appuyant sur les étapes et sujets de l’histoire connue (pauvreté, abandon, peur d’être mangé), l’écriture, rythmée de narrations ou dialogues, explore des situations fortes en alternant trouble, tendresse et pointes d’humour.

La mise en jeu de cette lecture en mouvement et en espace, avec un musicien au plateau, s’amuse avec des personnages devenus adultes qui se racontent leurs péripéties d’enfants. Répliques, univers sonores, scénographie ludique se complètent pour mieux revivre ce parcours en complicité avec le public.

Boîte À Musiques 15 rue Amédée Prouvost, 59150 Wattrelos

