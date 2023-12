Balade découverte du village de Péronne-en-Mélantois et de ces marais Péronne-en-Mélantois et de ces marais Péronne-en-Mélantois Catégories d’Évènement: Nord

Balade découverte du village de Péronne-en-Mélantois et de ces marais

Jeudi 6 juin 2024, 14h30

Sur inscription

Jeudi 6 juin de 14h30 à 16h30

Commencez par pénétrer dans la très belle église « hallekerque » qui comporte de rares exemples de fresques murales entre autres petits trésors, puis baladez-vous au sein des marais réaménagés de La Marque. S'immerger dans une nature à la faune et flore aussi riches que délicates.

-Guide : Hugues de Croisilles

-Rendez-vous sur le parking, 747 rue du marais, 59273 Péronne-en-Mélantois

-Tarif adhérent gratuit / non adhérent 5€ / gratuit pour les – de 12 ans

