Bêtes de Scènes, par La Licorne, Claire Dancoisne Maison Folie Moulins Lille, mercredi 5 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-05T14:00:00+02:00 – 2024-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-30T14:00:00+02:00 – 2024-06-30T18:00:00+02:00

Une balade insolite dans l’univers de La Licorne dans lequel s’animent tout un bestiaire mécanique, des machines-prototypes et des personnages fantastiques. Une visite dans les coulisses d’une collection composée d’incroyables objets de scène, traces d’un artisanat d’art et d’un patrimoine artistique et scénique peu communs.

Maison Folie Moulins 47 rue d’Arras Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France

exposition mecanique

La Licorne – Claire Dancoisne