Chorale À Bout De Souffle Le Colisée Roubaix, jeudi 6 juin 2024.

Chorale À Bout De Souffle Un grand concert par la chorale À BOUT DE SOUFFLE, la chorale qui ne manque pas d’airs ! 6 et 7 juin Le Colisée 18 € tarif plein et 15€ tarif réduit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-06T20:00:00+02:00 – 2024-06-06T22:00:00+02:00

Fin : 2024-06-07T20:00:00+02:00 – 2024-06-07T22:00:00+02:00

159 choristes sur scène interprètent à quatre voix des chansons issues de la pop française ou internationale, choisies dans un répertoire qui vous surprendra : attendez-vous à une alchimie réussie de hits actuels et d’airs connus aux succès intemporels ! Et quel live !

Menés d’une main de maître dans la joie et la bonne humeur par Alice Dalle, accompagnés par des musiciens, ça swingue et ça balance sérieusement mais… sans se prendre au sérieux.

Créée depuis huit ans, cette chorale à l’énergie contagieuse regroupe des amateurs, ce qui ne l’empêche pas d’être concernée, décontractée, unique et colorée. Ces deux soirées festives sont organisées en soutien à l’association SIMON DE CYRÈNE qui développe un concept de maisons partagées par des personnes handicapées et valides sur la métropole lilloise.

Direction Musicale : Alice Dalle

Clavier : David Fackeure

Batterie : Sébastien Dewaele

Guitare : Pierre Velghe

Basse : Stéphane Beaucourt

Notez que le bar sera tenu par les bénévoles de l’association SIMON DE CYRÈNE pour vous accueillir avant et après le spectacle et que tous les bénéfices leur seront reversés.

Le Colisée 31 rue de l'Epeule, Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France 03 20 24 07 07 Si un lever de rideau vous fait frémir, si la sonnerie de l'entracte vous fait vibrer, vous êtes chez vous au Colisée théâtre de Roubaix ! Concert, théâtre, humour, musiques, danse, opéra…, chacun y trouve son bonheur. Une programmation électrique, des spectacles de qualité et une proposition d'abonnement aux tarifs très attractifs.

Le Colisée, le plus grand théâtre au Nord de Paris.

Avec ses 1700 places, le Colisée accueille chaque saison un public toujours plus curieux de sa programmation éclectique où tous les genres du spectacle vivant se retrouvent sur la scène. En métro : Station Gare Jean Lebas. plus d’infos : http://www.coliseeroubaix.com/infos-pratiques/comment-venir.php

