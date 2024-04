Spectacle Danse enfants Palais du Littoral Grande-Synthe, mercredi 5 juin 2024.

Spectacle Danse enfants Le département danse propose, dans le cadre des pratiques artistiques en scène, son spectacle jeune public Mercredi 5 juin, 19h00 Palais du Littoral gratuit entrée libre réservation EMAS

Début : 2024-06-05T19:00:00+02:00 – 2024-06-05T20:30:00+02:00

Dans le cadre des pratiques artistiques en scène le départment Danse popose un spectacle jeune public

Le département danse, avec ce sérieux digne des pros, vous communiquera son énergie positive pour vous plonger dans une évasion certaine.

Palais du Littoral Rue Charles Garnier Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Chanturgue Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « a.testa@ville-grande-synthe.fr »}, {« type »: « email », « value »: « x.matthys@ville-grande-synthe.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0328216603 »}]

danse culture