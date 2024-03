Les mercredis des tout-petits Salomé Salomé, mercredi 5 juin 2024.

Les mercredis des tout-petits Accompagnés par les animateurs nature, découvrez la biodiversité avec vos enfants. Mercredi 5 juin, 10h30 Salomé Gratuit

Peut-être partirons-nous à la recherche des noisettes oubliées par l’écureuil, à moins que ces chenilles qui descendent en rappel les rameaux de l’aubépine nous emmènent au pays des papillons ? À chaque sortie, la nature guidera nos pas et c’est une découverte sensorielle que nous vous proposons de vivre avec vos enfants, vos petits-enfants.

Rendez-vous : 10h30 – Jardin des poètes, rue Pierre et Marie Curie – SALOMÉ

Bon à savoir : nombre de places limité, sur inscription par mail à animationnature@lillemetropole.fr

Durée : 1h

Public : pour les enfants de 1 à 3 ans

Salomé Rue Pierre et Marie Curie, 59496 Salomé Salomé 59496 Nord Hauts-de-France

