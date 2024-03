Bulles sonores Ludomédiathèque Colette Tourcoing, mercredi 5 juin 2024.

Bulles sonores Les bulles sonores sont une invitation pour vous, les parents et enfants ! Profitez d’un instant suspendu pour vous poser avec votre enfant et vivre un moment autour de la musique. Mercredi 5 juin, 09h00, 10h30 Ludomédiathèque Colette Gratuit, sur réservation. Pour les enfants de 0 à 3 ans et les adultes qui les accompagnent.

Les bulles sonores sont une invitation pour vous, les parents et enfants ! Profitez d’un instant suspendu pour vous poser avec votre enfant et vivre un moment autour de la musique. Il vous est proposé de vous plonger ensemble dans un univers musical en écoutant, en chantant et jouant avec la voix, en explorant des instruments ou des objets sonores, en dansant avec les sons.

Direction musicale : Laetitia GALLEGO

Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Bourgogne Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 00 https://mediatheque.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634300 »}] Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne

