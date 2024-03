Edouard Baer Le Journal de Roubaix Le Colisée Roubaix, dimanche 2 juin 2024.

Edouard Baer Le Journal de Roubaix Edouard Baer, en Monsieur Loyal revisité, vous propose son journal de Roubaix. Dimanche 2 juin, 20h00 Le Colisée De 49 à 35 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T20:00:00+02:00 – 2024-06-02T22:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T20:00:00+02:00 – 2024-06-02T22:00:00+02:00

Une pièce loufoque où le saltimbanque doux dingue réunit chaque soir sur scène une vingtaine de compagnons aux talents variés pour un genre de revue, de cabaret théâtral.

Edouard Baer se balade à travers la France avec une troupe d’acteurs, de chanteurs, de personnages, d’amis auxquels dans chaque ville, il adjoint d’autres rencontres impromptues, artistes d’un soir à qui il propose de les rejoindre sur scène pour cette sorte de « revue », un spectacle unique, moitié cabaret, moitié théâtre, moitié rencontres insolites avec des personnes de votre région (oui, il y a trois moitiés !)

En maître de cérémonie, il réunit sur scène une pléiade de personnages croisés dans la rue ou dans sa vie, sélectionnés par ses soins la veille aux abords du Colisée, ou lors d’auditions, jamais les mêmes, parfois oui, ça dépend des soirs. Enfants ou adultes, professionnels ou amateurs, célébrités ou parfaits inconnus, humoristes, chanteurs, comédiens, jongleurs, commerçants ou orateurs d’un soir ; une chorale ou un monologue, de la danse, du silence ou des cris…

Chaque soir, chaque ville, une distribution différente assure sa part de rire, de musique, d’émotions et de plaisir pour ce joyeux coq à l’âne dans lequel tout faux pas vient nourrir de lunaires et admirables improvisations d’Edouard Baer. Il met son élégance nonchalante, sa diction à nulle autre pareille, son humour dévastateur au service de cette fête improvisée qui se faufile dans notre théâtre. La soirée promet d’être épatante et restera, bien entendue, unique et irracontable. Et si on lui dit que sa pièce peut sembler désordonnée, il s’en amuse : « Ce que vous appelez le bordel, moi, j’appelle ça la Vie. »

Le Colisée 31 rue de l'Epeule, Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France Si un lever de rideau vous fait frémir, si la sonnerie de l'entracte vous fait vibrer, vous êtes chez vous au Colisée théâtre de Roubaix ! Concert, théâtre, humour, musiques, danse, opéra…, chacun y trouve son bonheur. Une programmation électrique, des spectacles de qualité et une proposition d'abonnement aux tarifs très attractifs.

Le Colisée, le plus grand théâtre au Nord de Paris.

Avec ses 1700 places, le Colisée accueille chaque saison un public toujours plus curieux de sa programmation éclectique où tous les genres du spectacle vivant se retrouvent sur la scène. En métro : Station Gare Jean Lebas. plus d’infos : http://www.coliseeroubaix.com/infos-pratiques/comment-venir.php

