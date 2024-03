Conférence MUba Eugène Leroy Tourcoing, mercredi 5 juin 2024.

Conférence Fresque du climat par Camille Bertrand, chargé de mission développement durable Mercredi 5 juin, 15h00 MUba Eugène Leroy Tarif d’entrée sans supplément Tarif plein : 9€ / tarif réduit : 6€ / Gratuités sous conditions

Les impressionnistes révolutionnent l’emploi des couleurs et la technique picturale. L’exploration de ses innovations permet de saisir l’émergence et le développement de ce mouvement artistique. Lors de cette journée mondiale de l’environnement, un atelier ludique et pédagogique, complété par une visite de l’exposition, est proposé pour mieux comprendre le bouleversement actuel des paysages, les enjeux climatiques mondiaux, et se lancer dans l’action.

MUba Eugène Leroy 2 rue Paul Doumer 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 20 28 91 60 http://www.muba-tourcoing.fr/ [{« type »: « link », « value »: « http://muba-boutique.tourcoing.fr »}] Le MUba Eugène Leroy, musée des Beaux-Arts de Tourcoing, fait dialoguer par des vis-à-vis stylistiques et thématiques ses collections d’art ancien, art moderne et art contemporain. Le musée présente également les oeuvres de la donation Eugène Leroy réalisée en 2010 ainsi que de grandes expositions temporaires. Une programmation culturelle riche invite les arts vivants au coeur des salles d’exposition. Métro ligne 2, arrêt Tourcoing centre

Photo : ©Mary Lou Mauricio pour La Fresque du Climat