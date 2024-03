Adieu Misère / Les Archives Nationales du Monde du Travail Archives Nationales du Monde du Travail Roubaix, jeudi 6 juin 2024.

Adieu Misère / Les Archives Nationales du Monde du Travail spectacle Jeudi 6 juin, 20h00 Archives Nationales du Monde du Travail

Découvrez « Adieu, Misère ! », un spectacle musical reprenant des chants du travail du monde entier, en plusieurs langues. L’orchestration folk et acoustique (voix, guitares, banjo, violoncelle) se mêle à des sons industriels pour créer un dialogue entre voix humaines et machines et proposer un voyage sensible à travers trois siècles d’histoire, à la fois tragique et lumineuse. Quoi de mieux que de présenter ce spectacle aux (impressionnantes) Archives Nationales du Monde du Travail à Roubaix.

Archives Nationales du Monde du Travail
78 Bd du Général Leclerc, 59100 Roubaix
Roubaix 59100
Centre Nord
Hauts-de-France

Lucie Pastureau