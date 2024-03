Le couvent de la Visitation et son quartier Le Couvent – Roubaix Roubaix, jeudi 6 juin 2024.

Le couvent de la Visitation et son quartier Un monument et son quartier 6 juin et 4 juillet Le Couvent – Roubaix 8€/6,50€/ gratuit – de 12 ans

Début : 2024-06-06T18:00:00+02:00 – 2024-06-06T19:30:00+02:00

Fin : 2024-07-04T18:00:00+02:00 – 2024-07-04T19:30:00+02:00

Depuis la première pierre du couvent déposée en 1877 où s’installèrent les religieuses de la visitation au lieu atypique actuel, pensé autour d’une street-food passionnée et éco-responsable, de boutiques éphémères, d’une programmation axée sur une culture plurielle, l’histoire est captivante ! Suivez le guide qui saura vous éclairer dans la découverte de l’histoire du quartier et du lieu.

Le Couvent – Roubaix 128 boulevard de Strasbourg, roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France

Roubaix Tourisme