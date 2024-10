Que faire à Rennes ce weekend ? Idées de sorties !

À Rennes, une multitude d’activités vous attendent le weekend des 12 et 13 octobre 2024 ! Des expositions immersives aux projections cinématographiques, en passant par des événements festifs en famille, il y en a pour tous les goûts. Que vous soyez amateur de culture, de sport ou de découvertes ludiques, voici une petite sélection d’événements, gratuits ou payants, pour profiter pleinement de votre weekend.

Avengers Univers Expo

Plongez dans l’univers fascinant des super-héros avec l’Avengers Univers Expo, qui se tient aux Halles de la Courrouze les 12 et 13 octobre. Découvrez des personnages emblématiques en taille réelle et explorez des artefacts légendaires qui ont marqué l’histoire des Avengers. Célébrez l’héritage de Stan Lee à travers des installations interactives qui raviront petits et grands. Les horaires d’ouverture sont de 10h à 18h, et les billets sont au prix de 15 € pour les adultes et 10 € pour les enfants. L’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 2 ans.

Festival Made in China 2024

Le festival Made in China revient du 10 au 13 octobre au Cinéma Arvor ! Pour sa sixième édition, cet événement rend hommage aux réalisatrices chinoises avec une programmation 100% féminine. Au programme, profitez de la projection de 8 films documentaires, dont la plupart sont inédits en France, ainsi que de rencontres avec des réalisatrices invitées. Programmation.

Festival Made in China 2024 Cinéma ARVOR Rennes Dimanche 13 octobre

Parcours d’Installations au Théâtre du Vieux St-Étienne

Du 9 au 13 octobre, dans le cadre du festival Maintenant, le Théâtre du Vieux St-Étienne accueille un parcours d’installations mêlant arts visuels et nouvelles technologies, accessible gratuitement. En journée, de 13h à 18h30 (et de 10h à 18h30 le week-end), cette expérience immersive vous invite à explorer la ville de manière ludique. Parmi les œuvres, le Diyauto Orchestra offre une interaction unique avec des sculptures-instruments et des éléments audio/vidéo génératifs. À partir de 16h, le théâtre se transforme pour les Ambiances électroniques, enrichissant l’expérience de visite par des tests sonores. Ne manquez pas cette occasion de découvrir l’art autrement ! En savoir plus.

Atelier Graff Animaux

Ce samedi 12 octobre, la librairie rennaise La Courte Échelle propose un atelier “Graff Animaux” destiné aux enfants de 7 à 12 ans. Animé par la graffeuse et dessinatrice Cassandre Cardiet, cet atelier permettra aux participants de découvrir les techniques de graff et les différents styles à travers le livre Safari Graffiti. Pour seulement 15 euros, chaque participant recevra un exemplaire du livre. Les places étant limitées, pensez à réserver par mail à lacourteechelle@wanadoo.fr.

Plongée dans l’Océan en Réalité Virtuelle

Samedi 12 octobre, à 15h00, la Bibliothèque Landry vous invite à vivre une plongée dans l’océan en réalité virtuelle. Grâce au programme Ocean Rift, explorez un monde sous-marin peuplé de créatures fascinantes, allant des dauphins aux animaux préhistoriques. Cette activité immersive est idéale pour toute la famille, offrant une expérience à la fois éducative et divertissante dans le cadre de la Fête de la Science.

Dimanche en Famille : Clôture du Festival Escales Africaines

Ne manquez pas la journée de clôture du Festival Escales Africaines (voir notre article) à la Maison de quartier de Villejean ce dimanche 13 octobre, dès 14h. Ce festival familial mettra à l’honneur la culture afro à travers des spectacles de danse, des concerts, et des ateliers pour petits et grands. La journée promet d’être conviviale, avec des espaces de détente et de bien-être, ainsi que des stands associatifs pour découvrir les actions locales. L’accès à cette belle célébration est gratuit, alors venez en famille pour profiter des rythmes africains et d’une ambiance festive !

INFOS PRATIQUES

Avengers Univers Expo : Halles de la Courrouze, 10h-18h, 15€ (adultes), 10€ (enfants), gratuit pour les -2 ans.

: Halles de la Courrouze, 10h-18h, 15€ (adultes), 10€ (enfants), gratuit pour les -2 ans. Festival Made in China : Cinéma Arvor, 9,80 € (normal), 8,30 € (réduit : seniors, familles nombreuses, Cezam, handicapé.e), 7,10 € (réduit : Pôle emploi, étudiants, lycéens, collégiens), 4,80 € (jeune public -14 ans), 5,50 € (carte Sortir, 3,50 € pour le titulaire) et 4,50 € (carte Sortir -14 ans, 3,00 € pour le titulaire).

: Cinéma Arvor, 9,80 € (normal), 8,30 € (réduit : seniors, familles nombreuses, Cezam, handicapé.e), 7,10 € (réduit : Pôle emploi, étudiants, lycéens, collégiens), 4,80 € (jeune public -14 ans), 5,50 € (carte Sortir, 3,50 € pour le titulaire) et 4,50 € (carte Sortir -14 ans, 3,00 € pour le titulaire). Parcours d’Installations : Théâtre du Vieux St-Étienne, 9-13 octobre, 13h-18h30 (week-end : 10h-18h30), gratuit.

: Théâtre du Vieux St-Étienne, 9-13 octobre, 13h-18h30 (week-end : 10h-18h30), gratuit. Atelier Graff Animaux : Courte Échelle, samedi 12 octobre, 15€, sur réservation.

: Courte Échelle, samedi 12 octobre, 15€, sur réservation. Plongée en Réalité Virtuelle : Bibliothèque Landry, samedi 12 octobre, 15h00, gratuit.

: Bibliothèque Landry, samedi 12 octobre, 15h00, gratuit. Dimanche en Famille : Maison de quartier de Villejean, dimanche 13 octobre, dès 14h, gratuit.

