La balade du tisserand parking à l’angle des rues Leruste et de Beaulieu Wattrelos, mercredi 5 juin 2024.

La balade du tisserand Wattrelos Tourisme Mercredi 5 juin, 14h30 parking à l’angle des rues Leruste et de Beaulieu 5€ / gratuit pour les moins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-05T14:30:00+02:00 – 2024-06-05T17:30:00+02:00

Fin : 2024-06-05T14:30:00+02:00 – 2024-06-05T17:30:00+02:00

Prenez une bouffée d’air frais durant cette balade réalisée dans la campagne wattrelosienne. Notre guide, Nicolas, vous emmènera à la découverte de l’histoire de ce quartier. Votre balade vous mènera de ferme en habitat ouvrier, à la découverte de la vie du tisserand à domicile à la fin du XIXe siècle. (Circuit de 6 km dans le quartier du Plouys).

RV sur le parking à l’angle des rues Leruste et du 8 mai 1945 à Wattrelos

Mercredi 5 juin de 14h30 à 17h30

parking à l’angle des rues Leruste et de Beaulieu Rue Leruste, Wattrelos Wattrelos 59150 Beaulieu Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@wattrelos-tourisme.com »}, {« type »: « phone », « value »: « +33 (0)3 20 75 85 86 »}]