Les Belles Sorties – Left lane cruiser + Matt Van T – Anstaing Salle polyvalente Anstaing Anstaing, mardi 4 juin 2024.

Les Belles Sorties – Left lane cruiser + Matt Van T – Anstaing Proposé par L’Aéronef Mardi 4 juin, 20h00 Salle polyvalente Anstaing 5€, gratuit – 12 ans, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-04T20:00:00+02:00 – 2024-06-04T22:00:00+02:00

Fin : 2024-06-04T20:00:00+02:00 – 2024-06-04T22:00:00+02:00

Left Lane Cruiser (Blues rock – USA)

Fredrick « Joe » Evans IV (guitare et voix) et Brenn Beck (batterie et chœurs) font vivre Left Lane Cruiser. Le programme concocté pour vous par ce tandem de l’Indiana ? Guitare slide, chant et batterie par ces afficionados du blues, ces accrocs du R’n’B heureux de sortir des sentiers battus pour balancer leur savant mélange de blues et de rock garage. Un country blues électrisé pour des concerts survoltés.

Matt Van T. (Folk – FR)

« Un savoureux blend de Country music, efficace comme un tube de Honky-tonk ronflant dans un vieux transistor, épique comme un hymne d’Outlaw country… » : Matt Van T. est un enfant de la cam¬pagne du Nord. Le rail qui perce le maïs, la vieille filature abandonnée et le vaste horizon de nuages blancs qui s’échappent au-dessus des champs sont autant d’images qui rappellent un paysage rural américain et ont inspiré le personnage.

Pour y aller :

– Bus : Lignes 66 et 72 – Arrêt « P.N de Tressin »

– Covoiturage : Réservez votre trajet sur Pass Pass Covoiturage

Salle polyvalente Anstaing 7 rue Marie Curie, 59152 Anstaing Anstaing 59152 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « secretariat@mairie-anstaing.fr »}] [{« link »: « https://www.passpasscovoiturage.fr/covoiturages-evenements/482/Les-Belles-Sorties—Left-lane-cruiser–Matt-Van-T—Anstaing »}]

MEL Belles Sorties

Droits réservés