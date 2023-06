URBX | World Chase Tag Roubaix La Condition Publique – Roubaix Roubaix, 25 juin 2023, Roubaix.

URBX | World Chase Tag Roubaix Dimanche 25 juin, 16h00 La Condition Publique – Roubaix Gratuit sur réservation

Pendant le festival URBX, la Condition Publique accueille la seconde édition du World Chase Tag Roubaix, organisée avec Parkour59 !

Cette année encore des équipes internationales s’affrontent dans le Quad pour remporter le titre avant les championnats Européens d’août 2023.

Un affrontement à domicile où l’équipe de Parkour59, les Vices Champions du Monde 2022, et vainqueurs des World Chase Tag Roubaix 2022, remettront en jeu leur trophée contre les meilleures équipes du monde.

Dim 25.06 : 16:00 > 20:00

Gratuit

La Condition Publique – Roubaix 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France 03 28 33 48 33 http://www.laconditionpublique.com La Condition Publique est un laboratoire créatif permettant la rencontre entre les acteurs artistiques, culturels ou créatifs et les enjeux urbains, sociaux ou environnementaux. Terrain de jeu sans limite, tiers-lieu ancré dans son quartier, la Condition Publique envisage la créativité comme un levier pour l'innovation et la transition d'un territoire. Entrée libre mercredi + samedi : 13:30 > 19:00 & jeudi + vendredi + dimanche : 13:30 > 18:00 // Fermé le lundi et mardi

Parkour59