Récital Vincent Warnier Dimanche 26 mai 2024, 15h00 Eglise Saint Martin de Roubaix Entrée 7/5 euros

Depuis son grand prix d’interprétation au Concours international d’orgue de Chartres en 1992 et sa nomination, quatre ans plus tard à la tribune parisienne de Saint-Étienne-du-Mont, Vincent Warnier s’est imposé comme une figure majeure de l’école d’orgue française. Formé au Conservatoire National de région de Strasbourg puis au Conservatoire National Nupérieur de Musique et de Danse de Paris auprès d’André Stricker, Daniel Roth, Michel Chapuis, Olivier Latry et Marie-Claire Alain, il a également suivi à la Sorbonne des études de musicologie récompensées par une agrégation.

Sa discographie compte une vingtaine de volumes qui témoignent de l’éclectisme de son talent : Bach, Mendelssohn, Widor, Franck, Duruflé mais aussi des œuvres contemporaines d’Éric Tanguy, Thierry Escaich ou Jacques Lenot.

Programme du concert :

 N. de Grigny (Offertoire extrait de la Messe)

 D. Buxtehude (Prélude et fugue en mi mineur BWV 142)

 J. S. Bach (6 chorals Schüler, Prélude et fugue en ré majeur)

 J. Alain (Variations sur un thème de Clément Janequin, Litanies)

Eglise Saint Martin de Roubaix Grand Place 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France Attestée pour la première fois en 1169, l'église Saint-Martin est reconstruite aux XVe et XVIe siècles, puis restaurée et agrandie au XIXe siècle en raison de l'explosion démographique qui accompagne la révolution industrielle à Roubaix. Métro ligne 2 arrêt Grand Place / Tramway arrêt Eurotéléport

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Conservatoire de Roubaix