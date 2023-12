Dream and Prayers Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Dream and Prayers Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes Roubaix, 22 juin 2024 16:00, Roubaix. Dream and Prayers Samedi 22 juin 2024, 18h00 Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes Entrée 7/5 euros Le Klezmer est synonyme de fête, les musiciens itinérants ashkénazes transmettent cette musique à chaque occasion festive. Et ce, dans toute l’Europe de l’Est, de l’Autriche à la Pologne en passant par la Hongrie, la Bulgarie, l’Ukraine et la Russie notamment. Le musicien Klezmer fait plus que de jouer de la musique, il transmet des états d’âme, il raconte une histoire au travers d’une mélodie. Aujourd’hui, le terme traduit toute forme de musique juive traditionnelle d’Europe de l’Est, même dans ses formes les plus élaborées. C’est ainsi que dans ce programme, le Collectif Arsys, assisté du clarinettiste Klezmer Nicolas Crétu, explore cette musique dans ses aspects les plus traditionnels – instrumentaux et parfois vocaux – mais aussi au travers de compositeurs qui subliment cette musique en mêlant un discours dit savant à leurs racines juives.

Collectif ARSYS : Paul-Hugo Chartier, Gema Fernandez Arévalo, Kristof Kerremans, Jérémie David Nicolas Crétu, Clarinette

Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes
80 rue de Lille 59100 Roubaix

