Inglorious by Vérino Mercredi 29 mai 2024, 20h00 Le Colisée De 39 à 28 €

Ce spectacle est un véritable concentré de talents orchestré par l’inimitable Vérino, qui en plus de vous présenter ces pépites de l’humour, saura vous régaler avec son style unique, mêlant finesse, spontanéité et autodérision. L’Inglorious Comedy Club c’est la recette parfaite pour une soirée réussie : cinq artistes talentueux, dix minutes de pur bonheur pour chacun d’entre eux et un public prêt à vibrer et à rire aux larmes.

Ne vous méprenez pas sur le terme « Inglorious » : ici, il est utilisé avec une pointe d’ironie pour célébrer ces humoristes qui, loin de la gloire et du faste, préfèrent partager avec vous un moment authentique, hilarant et touchant. Au moment où nous imprimons ce programme, voici parmi les habitués, trois pressentis pour cette date : Gérémy Crédeville, cet humoriste à la fois incisif et irrésistible, Tania Dutel qui saura vous séduire par son humour décalé et sa verve impertinente et Rosa Bursztein, décapante et hilarante.

Vous l’avez compris, cette soirée sera l’occasion de mettre en lumière des talents émergents et autant de confirmés, pour vous offrir une expérience hors du commun, riche en émotions et en fous rires.

À PARTIR DE 16 ANS

Le Colisée 31 rue de l'Epeule, Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France 03 20 24 07 07 http://www.coliseeroubaix.com Si un lever de rideau vous fait frémir, si la sonnerie de l'entracte vous fait vibrer, vous êtes chez vous au Colisée théâtre de Roubaix ! Concert, théâtre, humour, musiques, danse, opéra…, chacun y trouve son bonheur. Une programmation électrique, des spectacles de qualité et une proposition d'abonnement aux tarifs très attractifs.

Le Colisée, le plus grand théâtre au Nord de Paris.

Avec ses 1700 places, le Colisée accueille chaque saison un public toujours plus curieux de sa programmation éclectique où tous les genres du spectacle vivant se retrouvent sur la scène. En métro : Station Gare Jean Lebas. plus d’infos : http://www.coliseeroubaix.com/infos-pratiques/comment-venir.php

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-29T20:00:00+02:00 – 2024-05-29T21:30:00+02:00

