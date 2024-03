Poussez la porte d’une belle demeure : la Villa Barbieux Roubaix Tourisme Roubaix, samedi 15 juin 2024.

Poussez la porte d'une belle demeure : la Villa Barbieux Une série de visites inédites ! Samedi 15 juin, 14h00

Poussez la porte d’une belle demeure…

Vous les connaissez peut-être pour les avoir remarquées et admirées au détour d’une promenade dans les rues de Roubaix !

Hôtels particuliers et belles demeures témoignent du passé florissant de la ville et de la prospérité des grandes familles qui les ont occupées.

Mais que cachent aujourd’hui ces somptueuses façades aux décors préservés ?

Cette série de visites vous emmènera à la découverte des trésors cachés de ces habitations hors du commun.

La Villa Barbieux

Cette élégante maison de maîtres qui abrite aujourd’hui des chambres d’hôtes vous ouvre ses portes pour un voyage unique dans le temps. En compagnie des propriétaires, vous apprécierez le charme et le raffinement apporté à la rénovation des lieux. Sans oublier un portrait du quartier dressé par votre guide Nicolas.

Cerise sur le gâteau café et macarons vous seront offerts par la maison.

Envie de pousser d’autres portes? Ne manquez pas : la Teinturerie le 28/09 et la villa Sonneville le 05/10

