Roubaix Big Bang Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes Roubaix, 8 juin 2024 18:00, Roubaix. Big Bang Samedi 8 juin 2024, 20h00 Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes Entrée 7/5 euros Quatre clarinettistes virtuoses et un percussionniste déjanté. Ca joue divinement, ça danse magnifiquement et ça pulse copieusement… C’est donc dans une succession de tableaux tant humoristiques que poétiques que le fameux quintet rend ici un vibrant hommage aux big bands des années 1940-1950. Tantôt émouvante tantôt irrésistible de drôlerie, cette nouvelle escapade carrément loufdingue mêle joyeusement toutes les formes de musique : du classique au baroque, du jazz à la variété en passant par le blues et le rock. Dans une mise en scène astucieuse de Caroline Loeb, avec un humour échevelé et une technique irréprochable, ces cinq « acrobates » s’imposent comme un quintet musical hors norme, aussi cinglé qu’émérite. Les Bons Becs se sont inventé un genre, exigeant comme le classique, endiablé comme le music-hall. Un antidote radical à la morosité !

Florent Héau, Éric Baret, Yves Jeanne, Laurent Bienvenu, Bruno Desmouillières
Mise en scène : Caroline Loeb

Conservatoire de Roubaix Salle Pierre Destombes
80 rue de Lille 59100 Roubaix

Samedi 8 juin 2024, 20h00

