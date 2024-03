Belles âmes et grandes dames au cimetière de Roubaix Le Cimetière de Roubaix Roubaix, dimanche 26 mai 2024.

Belles âmes et grandes dames au cimetière de Roubaix Hommage aux figures féminines de la ville Dimanche 26 mai, 10h30 Le Cimetière de Roubaix 8€/6,50€/ gratuit – de 12 ans

De nombreuses figures féminines ont pour dernières demeures le cimetière roubaisien. Femmes artistes, femmes « de », femmes ouvrières, femmes immigrées, femmes résistantes… Coup de projecteur sur le matrimoine roubaisien aux côtés d’un guide qui saura mettre en lumière ces vies trop longtemps restées dans l’ombre.

Le Cimetière de Roubaix Place Chaptal Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France 03 20 83 76 11 Tout un pan de l'histoire roubaisienne se dévoile dans les allées arborées de ce cimetière d'une superficie de 17 hectares.

Les industriels, hommes politiques et artistes qui ont contribué à la renommée de la ville reposent dans ce cimetière.

Un alignement de chapelles funéraires unique en Europe et à la symbolique étonnante témoigne de la volonté des grandes familles de l’industrie roubaisienne d’affirmer leur puissance pour la postérité.

Des sépultures musulmanes et bouddhistes illustrent la diversité culturelle et confessionnelle de la ville. Accueil du public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h00 et le samedi de 8h30 à 12h

