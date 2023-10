Conférence des Amis : « L’enfer, une histoire illustrée » par Gregory Vroman La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Conférence des Amis : « L’enfer, une histoire illustrée » par Gregory Vroman La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Roubaix, 9 juin 2024, Roubaix. Conférence des Amis : « L’enfer, une histoire illustrée » par Gregory Vroman Dimanche 9 juin 2024, 15h30 La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Paiement à effectuer sur place. Tarif : 5 € pour les Amis de La Piscine ; 8 € tarif normal, 3 € pour les étudiants et demandeurs d’emploi. Cycle complet 30 € « L’enfer, une histoire illustrée » par Gregory Vroman

Dans la culture occidentale, l’enfer a traversé les croyances même si sa perception a connu des évolutions. Ceux qui l’ont fréquenté, temporairement ou définitivement, seront donc convoqués pour témoigner de ce qui s’y passe, à travers les représentations qu’en ont fait les artistes. Orphée, Dante, le chevalier Tondale, Charon. Bref, une histoire illustrée de l’enfer à travers les âges, replacée dans le contexte historique et théologique. Dans le cadre de l’exposition « Les mondes souterrains » au Louvre-Lens jusqu’au 22 juillet 2024. Les conférences sont données le dimanche à 15h 30 à l’auditorium Daniel Motte à La Piscine (il est prudent d’arriver un peu à l’avance). Étant donné l’affluence, nous conseillons l’abonnent pour le cycle complet des huit conférences : 30€ pour les Amis de La Piscine à jour de cotisation.

Tarif : 5€ pour les Amis de La Piscine, 8€ normal, 3€ étudiants et demandeurs d’emploi

Réservations possibles en ligne La Piscine – Musée d'Art et d' Industrie André Diligent 23 rue de l'Espérance, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 03 20 69 23 60 Dans l'ancienne piscine municipale de Roubaix, lieu emblématique de la ville, s'est installé un musée. Sur environ 8000 m², venez découvrir les collections textiles, mode, Beaux-Arts, céramique et design dans une magnifique architecture Art déco. Accès: Accès bus : Ligne 25, arrêt Musée Art et Industrie Accès métro : Ligne 2, Roubaix Grand Place ou Gare Jean Lebas

Détails Catégories d'Évènement: Nord, Roubaix Lieu La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André Diligent Adresse 23 rue de l'Espérance, Roubaix Ville Roubaix

