Léo Walk Maison d’en face Le Colisée Roubaix, 18 juin 2024, Roubaix.

Léo Walk Maison d’en face 18 et 19 juin 2024 Le Colisée De 39 à 22 €

Son terrain de jeu favori ? La danse, sous toutes ses formes, dans laquelle il se plonge dès l’âge de sept ans.

Depuis ses premières battles et victoires, il fait son chemin et gagne une véritable crédibilité dans le milieu. Il démontre une adaptabilité créative et artistique hors du commun : ses créations chorégraphiques pour des marques ou des artistes de tous horizons témoignent de sa capacité à toucher un très large public.

Avec des collaborations prestigieuses telles que Lacoste, la Fondation Vuitton et Ralph Lauren, Léo Walk est l’artiste du moment !

Après le remarquable Première Ride en 2020, Maison d’en face est un spectacle qui saisit l’essence de notre époque : en capturant les détails du quotidien, il met en lumière la beauté et parfois la brutalité des situations les plus communes. Dans un décor de Garance Vallée, sur une musique originale de Flavien Berger, les couples se font et se défont, se rassemblent à l’unisson tout en affirmant leurs singularités.

Les scènes de vie s’enchaînent avec magnétisme, portées par la grâce de Léo et ses huit danseurs.

Avec sa propre compagnie de danse La Marche bleue, Léo Walk empreinte les codes du contemporain, de l’électro, pour renouveler le vocabulaire du hip-hop et nous offrir une œuvre très accessible, transgénérationnelle.

Sa vision de la danse très instinctive est à découvrir sur notre scène : elle ne vous laissera pas indifférent.

Dans le cadre du Festival URBX à Roubaix.

Le Colisée 31 rue de l’Epeule, Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France 03 20 24 07 07 http://www.coliseeroubaix.com https://www.facebook.com/Colis%C3%A9e-Th%C3%A9%C3%A2tre-de-Roubaix-184623741550293/;https://twitter.com/coliseeroubaix;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=5da7e350-7ab6-47fc-b0e5-83fda7a03906;https://shop.utick.net/?pos=COLISEEROUBAIX&module=CATALOGUE [{« type »: « link », « value »: « https://shop.utick.net/?pos=COLISEEROUBAIX&module=ACTIVITYSERIEDETAILS&s=3CA77BFE-824C-F96F-5E04-E2A39AB741D7 »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 24 07 07 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@coliseeroubaix.com »}] Si un lever de rideau vous fait frémir, si la sonnerie de l’entracte vous fait vibrer, vous êtes chez vous au Colisée théâtre de Roubaix ! Concert, théâtre, humour, musiques, danse, opéra…, chacun y trouve son bonheur. Une programmation électrique, des spectacles de qualité et une proposition d’abonnement aux tarifs très attractifs.

Le Colisée, le plus grand théâtre au Nord de Paris.

Avec ses 1700 places, le Colisée accueille chaque saison un public toujours plus curieux de sa programmation éclectique où tous les genres du spectacle vivant se retrouvent sur la scène. En métro : Station Gare Jean Lebas. plus d’infos : http://www.coliseeroubaix.com/infos-pratiques/comment-venir.php

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-06-18T20:00:00+02:00 – 2024-06-18T21:00:00+02:00

2024-06-19T20:00:00+02:00 – 2024-06-19T21:00:00+02:00

Danse contemporaine près de Lille Places pour Léo Walk au meilleur tarif près de Lille

DR