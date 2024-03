Fête du canal Roubaix Roubaix, dimanche 30 juin 2024.

Fête du canal Découvrez divers ateliers à Roubaix. Dimanche 30 juin, 14h00 Roubaix Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-30T14:00:00+02:00 – 2024-06-30T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-30T14:00:00+02:00 – 2024-06-30T18:00:00+02:00

Le canal s’anime en ce début de vacances d’été, c’est la fête ! Au programme de cet après-midi festif, des animations pour tous : des jeux de la Compagnie Sac à Dés, des ateliers nature, des ateliers créatifs mais aussi des vélos inédits mixeurs de cocktails de la Recyclerie sportive et fabricants de bulles en tous genres avec Histoires de fête. Sur le canal, du float tube, du paddle et des balades fluviales, le tout en musique avec Marcel et son orgue de barbarie (Compagnie du Triporteur). En partenariat avec la SEM VR (Dispositif Mouvements à l’Union) et la Maison de l’eau, de la Pêche et de la Nature.

Rendez-vous à partir de 14h , Quai de Calais à Roubaix

Durée : tout l’après-midi

Accès libre et activités gratuites

Roubaix Quai de Calais Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France

Anouck Desury