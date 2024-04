Un job dating sportif le mardi 28 mai au Racing Club Tennis de Roubaix à partir de 13h30. Racing tennis club de Roubaix Roubaix, mardi 28 mai 2024.

Début : 2024-05-28T13:30:00+02:00 – 2024-05-28T17:00:00+02:00

Le mardi 28 mai est organisé un job dating au Racing Tennis Club de Roubaix du quartier de l’Alma. A partir de 13h30, les recruteurs et les candiadat(e)s pourront jouer au tennis ensembre afin de « briser la glace » et de débuter l’entreitne d’embauche en jouant au tennis. Dans un deuxième temps, les entretiens d’embauche plus formelle commenceront afin de trouver un emploi ou une formation pour les candidat(e)s.

L’association Fête le Mur Roubaix est proteuse de projet et s’est associée aux partenaires locaux : France Travail, la Mission Locale et le Centre Social de l’Alma, le Racing Tennis Club Roubaix et la ville de Roubaix.

Le job dating est ouvert à toutes et tous sans limite d’âge.

Si vous êtes inscrit auprès de France Travail, la Mission locale ou le Centre Social de l’Alma, veuillez-vous rapprocher de votre structure pour votre inscription.

Pour toute demande d’inscritption ou d’information : 07.81.98.23.63

