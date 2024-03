Poussez la porte d’une belle demeure : La porte rouge Roubaix Tourisme Roubaix, samedi 1 juin 2024.

Vous les connaissez peut-être pour les avoir remarquées et admirées au détour d’une promenade dans les rues de Roubaix ! Mais que cachent aujourd’hui ces somptueuses façades aux décors préservés ?

Cette série de visites vous emmènera à la découverte des trésors cachés de ces habitations hors du commun.

La Porte Rouge

À la Porte Rouge, voyagez dans le temps accompagné de notre guide Hélène et des propriétaires férus d’architecture ! Sans oublier un éclairage passionnant sur l’ancien site de l’usine Motte-Bossut, très ancré dans l’histoire roubaisienne. Cerise sur le gâteau café et macarons vous seront offerts par la maison.

Envie de pousser d’autres portes? Ne manquez pas : la villa Barbieux le 15/06, la teinturerie le 28/09 et la villa Sonneville le 05/10

